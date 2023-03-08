在未來空戰中 先進有人戰機將搭配無人機協同作戰

美國空軍說，正在進行未來空軍戰力規劃，其中有200架「下世代空優」（NGAD）戰機和約300架F-35隱形戰機，將搭配約1,000具高自主性的先進無人機。

據《動力》（The Drive）網和《國防雜誌》（National Defense Magazine）7日報導，這是美國空軍首度透露，這兩款未來戰機較具體的計畫規模和內容。

美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall），以及空軍助理部長韓特（Andrew Hunter）在科羅拉多州舉行的2023年「空軍暨太空軍協會」（Air and Space Forces Association）戰爭研討會中，提供了協同作戰飛機（Collaborative Combat Aircraft， CCA）計畫，還有未來6代載人戰機的新細節。

肯達爾說，根據初步計畫，200架「下世代空優」和300架F-35戰機將各搭配兩架無人機，因此估計需要1,000架先進無人機。而這估計旨在為規劃人員提供標稱量，空軍將要求資源，以推動相關計畫。不過，他指出，這並非庫存目標，而是為了基本需要、組織架構、訓練和遠程需求與維持概念所做的規劃假設。

200 NGAD Fighters, 1,000 Advanced Drones In USAF’s Future Planshttps://t.co/kVjomfY405 — The War Zone (@thewarzonewire) March 7, 2023

肯達爾說，協同作戰飛機將補充並提升載人戰機的性能，它們不會影響到已規劃的有人戰機庫存。而這些協同作戰飛機可以設想成遙控版標定莢艙、電子戰吊艙，或是現在載人戰機機翼下的武器。不過，他也指出，戰機實際的數目未定，一切都可能因產業和技術所能提供的支援而改變。此外，未來實際部署的戰機數字尚未決定，所謂1,000架先進無人機和200架「下世代空優」戰機，只是初步合理估計的一部分。

肯達爾並強調，他們既不想低估，也不想高估，因為那可能導致延遲和成本超支。他指出，空軍需要提出合理的要求，而不是信口開河，以往就是畫了大餅，以致讓自己陷入麻煩。

而值得一提的是，200架「下世代空優」戰機的數量約相當於F-22隱形戰鬥機隊的數量。美國空軍早在2021年時就說，打算逐步淘汰F-22。此外，F-22也被用來支援開發下一代戰機。