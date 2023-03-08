觀霧森林遊樂區內的霧社大櫻王即將在下周進入盛開期。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前方的「霧社櫻王」被譽為北台灣最大的霧社櫻，每到花期總吸引許多遊客上山至觀霧賞櫻，經常是人滿為患，今年櫻王預計在3月中旬達到盛開，目前已有部分花蕾開始綻發，想一睹雪白霧社櫻風采的民眾要把握花期前往觀霧賞櫻。

新竹林管處表示，霧社櫻是台灣特有種，因最早在霧社被發現，便以「霧社」為名，花瓣潔白如雪，有別於一般常見花瓣緋紅的山櫻花，甚至會被誤認為梅花。觀霧山莊前方的霧社櫻胸徑逾80公分，樹高約14公尺，推估樹齡至少有80年，實屬難得一見，因此被稱為「霧社櫻王」，在花瓣掉落時更猶如細雪紛飛的三月雪，為春天添增如夢似幻氣氛。

根據觀霧所員警表示，每年霧社櫻王開花期間，都吸引大批民眾上山賞櫻，由於進入觀霧森林遊樂區的路途相當遙遠，又都是狹窄山路，為了避免車流壅塞，以及長途駕車疲累，民眾假日上山時可以選擇搭乘客運班車。目前霧社櫻王已綻放有5成，民眾也可以利用非假日時間上山，避開車潮人流。

竹管處指出，春天來到觀霧國家森林遊樂區，不僅可賞霧社櫻，更可以挑戰園區內難易度不同的步道，享受森林浴並沈浸在繚繞雲霧中，若是想收集觀霧的特色美景，推薦遊客選擇2天1夜的行程，夜宿觀霧山莊欣賞漫天星空。新竹林管處處長夏榮生表示，新竹林管處特別於假日委託客運業者增開台灣好行加班車，歡迎大家預約搭乘大眾交通運輸前往觀霧，環保低碳又便利。