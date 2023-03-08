名勝世界郵輪4月起將以高雄、香港雙母港，港務公司力促加靠澎湖。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

今年3月6日剛迎來2艘國際郵輪靠泊高雄港旅運中心及蓬萊旅運中心，名勝世界郵輪也宣布4月起將以高雄、香港進行雙母港營運。港務公司與澎湖縣政府共同邀請名勝世界郵輪加靠澎湖，預計可增加80個靠泊艘次，尤其是今年澎湖花火節將於4月20日登場，預期璀璨煙火，將可為台灣、澎湖帶來可觀的觀光收入。

名勝世界郵輪於3月2日甫宣布，將從4月份起以高雄、香港進行雙母港營運，台灣港務公司及澎湖縣政府力促加碼，希望原靠泊公海的航點將改靠澎湖，預計可增加80個靠泊艘次，也將香港及高雄的郵輪旅客帶至澎湖。

由於澎湖一直都是相當受歡迎的離島，在國際郵輪靠泊後將直接成為國際級觀光景點，國外旅客可直接從香港搭船前往，不需搭機來台轉機，大大提升交通便利性。

為提升澎湖港的港口郵輪靠泊及觀光旅遊品質，港務公司表示，已著手進行碼頭延伸及旅運中心新建工程，預計今年底完工後將可直靠10萬總噸級的大型郵輪，馬公郵輪旅運中心基地位於馬公港1號碼頭，周邊緊鄰港務大樓、警察文物館、順承門、篤行十村等重要設施及歷史文化景點，郵輪靠泊將促進澎湖休憩、觀光、餐飲、商品販售、文藝展覽等多元觀光發展。