台北市政府政務人員一覽表。（台北市政府提供／楊亞璇台北傳真）

台北市長蔣萬安競選時提出政見，承諾市府女性閣員比例將提高至3分之1，民進黨議員顏若芳8日表示，很想祝大家國際婦女節快樂，但看到蔣萬安把對女性、對市民的承諾完全無視，就快樂不起來，距蔣萬安上任已經73天，北市府局處首長僅6位，在36位局處長中，僅占6分之1，距離目標12位還差超遠，喊話蔣萬安把對市民的承諾當作垃圾。北市府表示，目前女性首長比例為21.43％，已是自前市長馬英九以來歷屆最高，逐漸朝3分之1的目標邁進。

顏若芳今天發文表示，去年12月25日蔣萬安甫就任台北市長時，她就提出質疑，要求市長針對閣員女性比未能達到選舉時所承諾的3分之1進行說明，當時蔣萬安稱會逐步改善，現在距蔣萬安上任已經73天，蔣萬安陸續補齊衛生局、體育局等缺額局長，但依舊沒有要實踐政見的意思。

顏若芳指出，目前僅有林奕華副市長、社會局長、都發局長、觀傳局長、原民會主委、公訓處長共6位是女性，在36位局處長中的比例僅6分之1，距離目標3分之1的12位，還差得超遠。

顏若芳批評，蔣萬安只要面對質疑，都只會說「逐步改善」、「規畫後再報告」、「謝謝大家指教」，要不就是讓同黨人出來護航，這些廢話大家已經聽膩了，請蔣萬安不要講廢話、在市府搞內鬥，市民要的是有能力、會做事的市長。她要求蔣提出政策落實的具體時程，不要把對市民的承諾當作垃圾。

副秘書長王秋冬表示，議員所列出的36位首長名單，其中秘書長、副秘書長皆屬於事務官非政務官，另外採中央一條鞭人事管理的人事、主計、政風、警察局等單位也非市長可指定人選，而捷運公司董事長部分並非市府的一級主管，因此扣除上述職位後，共有28為政務官首長，其中有6名為女性，相較於過往的幾屆市長，蔣萬安任用女性的比例是最高的。

台北市性別平等辦公室補充，促進女性的政治和公共生活、打破女性在職場上的玻璃天花板，尤其是提升各領域的女性決策參與，一直是推動性別平等的重要目標。自蔣萬安就任市長以來，截至婦女節前夕，台北市政府女性首長（含副市長、不含代理及兼任）的比例為21.43％，已是台北市自前市長馬英九以來歷屆最高，逐漸朝3分之1的目標邁進。