金門縣政府與家樂福文教基金會合作「續食計畫」，並於7日下午在家樂福金門分店進行簽約儀式，由社會處長葉媚媚代表致贈感謝狀，期盼透過雙方合作，秉持「食物不浪費、延續再利用」來關懷弱勢，也帶給社會一份溫暖，實踐企業關心的價值與意義。

家樂福文教基金會指出，自2016年開始，全台各家樂福門市便日復一日、年復一年的進行「續食捐贈」計畫，藉由受過食品安全訓練的夥伴們整理賣相不佳但仍然安全、營養、可食用的食物，讓原本要被丟棄的好食物捐贈給門市附近實物銀行及社福機構，讓食物重新回到餐桌。

縣府社會處長葉媚媚表示，社會處辦理實物銀行設置實物倉儲，連結及整合各界資源，提供可及與可近性服務，有效分配及輸送資源至弱勢家庭手中；此外亦提倡珍惜食物、避免食物浪費。

縣府指出，「續食計畫」透過家樂福金門分店依每日營業狀況捐贈下架但仍可用食品，並媒合縣內社區照顧關懷據點一同輪流領取。此次合作社區包含盤山村、古寧頭、山外、斗門及東林社區照顧關懷據點，期盼將資源即時提供協助在地弱勢族群與社區照顧關懷據點共餐計畫使用，形成在地資源分享網絡。