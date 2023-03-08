法國逾百萬示威者今天再度走上街頭，抗議總統馬克宏（Emmanuel Macron）將退休年齡延長至64歲的年金改革計畫，這場全國罷工行動嚴重影響交通運輸與學校。

法新社報導，警方在巴黎動用催淚瓦斯，西部城市南特（Nantes）也發生了小規模衝突，不過全國各地260多場工會組織的集會大多和平舉行。

工會領袖先前矢言，要在今年一連串罷工行動中規模最大的一天，讓法國「陷入癱瘓」，但主要城市街道的繁忙程度證明這項目標遙不可及。

然而，只有1/5的區域列車和高速列車正常運行，巴黎地鐵系統的服務時間也非常有限。在清潔人員罷工後，巴黎街頭垃圾開始堆積。

在巴黎率領集會的法國民主工會聯盟（CFDT）秘書長貝爾傑（Laurent Berger）說：「當這麼多人走上街頭，當他們在解釋和推行改革時遇到這麼多困難，政府必須加以思量。」

內政部表示，有128萬人在全國各地遊行，成為法國數十年來規模最大的抗議活動之一，規模略高於1月31日的上一輪示威活動。

法國總工會（CGT）則說，示威人數達350萬人。

儘管如此，今天的示威抗議似乎不太可能影響馬克宏的決定。45歲的馬克宏自2017年上台以來便一直提倡年金改革，以防退休金制度在未來數十年陷入赤字。

分析人士認為，中間派路線的馬克宏決心繼續推進這項計畫，法國國會預計最快於下週對立法草案進行表決。

工會今晚呼籲與馬克宏召開緊急會議，但也宣布將採取更多行動，包括11日舉行新的示威抗議。