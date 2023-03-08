2023年世界棒球經典賽A組今（8日）在台中洲際球場開戰，讓棒球迷熱血沸騰，餐飲業者也力挺中華隊，紛推有趣優惠吸客，好比啤酒免費喝、一輩子免費吃披薩等。

達美樂邀請民眾預測勝利隊伍，現在起只要於每場比賽開賽前2小時於google表單留下當天場次猜哪一隊贏，預測成功，就有機會獲得9吋披薩1個(電子兌換序號)，每天最多抽出100名；另8強賽期，連續猜對7場賽事比分，就有機會獲得「終身獎：一輩子免費吃爆達美樂披薩」最多10名 。

只要台灣隊獲勝，金色三麥就免費招待啤酒。（摘自金色三麥官網）

金色三麥則是8日至12日中華隊獲勝，全台門市現場即免費招待350ml精釀啤酒乙杯；星巴克松竹洲際門市31日前，買指定商品，即可享點購兩杯大杯(含)以上相同口味／容量／冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

焼肉ショジョYakiniku SHOJO推出三款招牌肉類拼盤包含「牛來了」、「豬來了」、「雞來了」85折優惠。

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