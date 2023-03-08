中央流行疫情指揮中心公布今天國內新增1萬0876例本土新冠肺炎病例及184例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。因疫情持續下降，今天同步鬆綁醫療人員防護措施，即日起看診、量血壓戴醫用口罩防護即可。
指揮中心發言人羅一鈞表示，今天新增的確診個案，較上周三同期1萬1995例，下降9.3%。
羅一鈞表示，由於疫情持續鬆緩，因此今天同步鬆綁醫療人員防護措施，疫情以來，醫療人員看診等都必須穿隔離衣、N95口罩，即日起看診、量血壓等只要配戴一般的醫用口罩即可，高風險才需要用到防水隔離衣。
中央流行疫情指揮中心公布今天國內新增1萬0876例本土新冠肺炎病例及184例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。因疫情持續下降，今天同步鬆綁醫療人員防護措施，即日起看診、量血壓戴醫用口罩防護即可。
指揮中心發言人羅一鈞表示，今天新增的確診個案，較上周三同期1萬1995例，下降9.3%。
羅一鈞表示，由於疫情持續鬆緩，因此今天同步鬆綁醫療人員防護措施，疫情以來，醫療人員看診等都必須穿隔離衣、N95口罩，即日起看診、量血壓等只要配戴一般的醫用口罩即可，高風險才需要用到防水隔離衣。
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