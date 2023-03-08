苗栗縣頭份國中8年級女生陳鈺琪（左起）蔡云慈、徐苡琁3人聯手搶下全國跆拳道品勢金牌。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份國中8年級女生陳鈺琪、蔡云慈、徐苡琁3人聯手搶下全國跆拳道品勢金牌，感謝台灣光罩慈善基金會的全力資助。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份國中8年級女生陳鈺琪、蔡云慈、徐苡琁3人聯手搶下全國跆拳道品勢金牌。（謝明俊攝）

頭份國中3名弱勢生力爭上游 勇奪全國跆拳冠軍

苗栗縣頭份國中8年級蔡云慈、徐苡琁、陳鈺琪3名女學生熱愛跆拳道，從國小5年級被教練巫冠霆帶入行後，3人一同升入頭份國中繼續聯手苦練，學生雖然家境不好，但仍在台灣光罩慈善基金會的全力資助下，得以繼續在跆拳道世界發展，上個月，3人聯手奪下全國中等學校跆拳道錦標賽品勢3金1銅好成績，讓全體師生為她們喝采。

目前全國中等學校運動會正在新竹縣登場，蔡云慈、徐苡琁、陳鈺琪利用最後機會，在學校活動中心熱身，3月9日就要到新竹參賽，3人帶著剛奪下全國中等學校錦標賽品勢團體及個人金牌的氣勢，非常有信心地喊出要再拿下全中運金牌。

3名小女生身高條件並不非常突出，甚至以跆拳道要求的長手長腳的條件來說，真的看不出來3個小女生竟是金牌選手。事實上，4年前，3個小女生第1次碰到跆拳教練巫冠霆時，根本搞不清楚跆拳道是什麼？巫冠霆就半哄半騙地把3個小女生帶進跆拳道世界，還訓練成全國冠軍。

蔡云慈、徐苡琁及陳玉琪都是頭份市新興國小的畢業生，3人住在頭份市以往被稱為河背的地區，其中2人都是新住民第2代，家境並不寬裕，3個小女生是在國小5年級時，與另外20多名同學一起參加學校舉辦的跆拳社，開始她們跆拳人生。

蔡云慈的家庭非常弱勢，父親早逝，根本無力額外地去練習跆拳道，在校方的奔走下，由台灣光罩慈善基金會全額資助蔡云慈的學費及各種花費，讓她可以全心投入練習跆拳。

3個小女生一同練跆拳練出默契好感情，2月間，3人參加在台灣體大舉行的全國中等學校跆拳道錦標賽中，3人聯手拿下品勢團體組金牌，另外，蔡云慈、徐苡琁拿下個人高色帶組的金牌，陳鈺琪也以些微差距勇奪銀牌，讓全校師生為她們不屈不撓努力奮鬥過程喝采。