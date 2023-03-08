陽明交大男宿八舍昨浴廁天花板掉落砸地，不斷掉下碎泥塊，住在該舍的學生氣憤指出，廁所有掉落物、漏水已非第一次，這次只是剛好底下無人，否則後果不堪設想。陽明交大學務處表示，八舍建物屋齡已44年，昨事發後管理員確認無學生受傷，也立即封鎖現場搶修，泥作今日會完成，並重新開放使用。

陽明交大學務處也還原當時狀況，3月7日上午8點多，陽明交大八舍宿舍管理員聽到有聲響，便到宿舍浴廁查看，發現浴廁天花板掉落，砸落地板。

學務處指出，八舍宿舍管理員首先確認無學生受到傷害，隨後立即封鎖現場，現場有學生經過，查看狀況與關心，管理員均請他們使用其他衛浴設施，目前天花板進行搶修，泥作部分3月8日就會完成，重新開放學生使用。

學務處也表示，陽明交大八舍的建築物，屋齡已達44年，學校近年努力針對老舊宿舍改建與新宿舍設計，進行規畫與討論，希望給予學生一個優良的居住與唸書空間。