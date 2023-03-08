台中59歲徐姓丈夫於2022年間，不堪長期照顧久病的20多年劉姓妻子，擔心自己年邁無力照顧，不忍老伴受病痛折磨，涉嫌買農藥摻水調和裝瓶拿給劉妻喝，見其痛苦趕緊報警陪同就醫獲救，徐在醫院揚言要逼灌妻農藥；一審依殺人罪判2年6月徒刑，徐不服上訴，主張照顧妻生活起居、陪同就醫等，二審考量已2度減刑，維持原判，可上訴。

徐姓丈夫向法官說，劉姓妻子原本個性內向，20多年前2人結婚後，才知妻子罹患中度精神障礙，但卻發現妻子疑身障原因常常偷東西，他為了不讓妻子做違法的事，無時無刻都在注意其行蹤，感嘆心理壓力真的很大。

徐姓丈夫說，他告訴自己既然結婚了就要選擇包容體諒，並一肩扛下照顧病妻的義務，20年來的日常除了幫妻子洗澡、並打理三餐，案發當天真的感到「身心已俱疲」，一時激動逼妻子喝農藥，見妻狂嘔吐，嚇到趕緊報警陪同就醫。

檢警調查，劉姓婦人經送到醫院治療後住院，但徐男殺害妻子的意念猶存，甚至在醫院內急診室，揚言要再去買農藥強迫灌飲劉妻，當時醫院的醫護人員相當緊張，都擔心劉妻恐遭不測於是報警。

徐姓丈夫向檢警坦承，逼妻子喝農藥，造成對方嘔吐送醫險喪命，警方當時也在一家農藥行找到徐男，查到徐在農藥行購買噴效（殺蟲噴劑）、賽滅寧（殺蟲農藥）回家。

檢方後來偵結將徐依殺人未遂罪嫌起訴，但建請法院審酌徐長期照顧有中度精神障礙的妻子，身心俱疲，才會一時激動，失控犯殺人罪，所幸劉妻送醫治療未死亡，請求量刑。

一審認為，徐犯後向警方報案自首，還陪同妻子到醫院就醫，並於警詢、偵查及審理中均坦承犯行，徐因犯後真誠悔悟，依刑法第62條自首規定予以減刑，另照顧妻子20年艱辛下減刑，最後依殺人罪判2年6月徒刑。

徐不服上訴認為，因長期照顧妻子、達「身心俱疲」狀態才逼灌妻農藥，若以他案和類似情節相較，量刑顯然過重，請求減刑。二審考量2度減刑而無情堪憫恕，另不堪長期照顧之累，逼罹患中度精障妻子喝農藥，不適用刑法第59條情堪憫恕，駁回其訴，仍可上訴。

長照悲歌農藥惹哭賽滅寧