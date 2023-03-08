佳世達在2008年起先後設立南京、蘇州明基醫院，均為三級綜合醫院（等同台灣的教學中心等級），每年服務民眾超過200萬人次。南京院區去年獲評為中國最高醫院等級的三甲醫院，蘇州院區則在2020年通過JCI國際認證，作為科技業投資的大型醫院，兩院也在智慧醫院評鑑名列前茅。

佳世達董事長陳其宏表示，明基醫院在集團轉型事業發展策略中具有重大的樞紐地位，結合醫療、教學、研發、營運「四位一體」，在醫療服務上深獲病患肯定，更能整合醫療器材事業並實現智慧醫院解決方案，在整體醫療事業扮演領航角色。而醫院在疫情下善盡社會責任、守護民眾健康，其建立的社會美譽也有助於提升BenQ品牌的認同感。

根據Eastspring預測，中國60歲以上人口在2035年將超過4億人、比重達到28.5%，2015至2035年中國醫療支出年複合成長率(CAGR)約為8.4%，則高於6%左右的GDP成長率。隨著民眾年齡增長、越來越重視醫療品質，將帶動高品質的醫療服務需求成長，2025年醫療支出規模約人民幣8.5兆元。

明基醫院挾帶科技業投資的優勢，在智慧醫院已見諸多成果。兩院均為市內首家實現「醫保刷臉支付」的醫院，圍繞著智慧服務、智慧醫療和智慧管理全面建設，南京院區榮獲艾力彼社會辦醫「單體醫院」全國第12名、「智慧醫院評比30強」的第六名，智慧護理榮獲智慧醫療案例一等獎、數據集成平台也榮獲智慧管理案例的二等獎。

南京院區目前開放1,200床，二期可規劃1,200至1,500床，日前已擴增600床並預計在明年完工投入服務。蘇州院區目前開放1,000床，二期可規劃1,500床，日前擴建的醫療研發中心預計在第二季完工，可望擴充蘇州院區的臨床研究量能。

透過長期規劃，明基醫院未來將致力打造醫療、安養、康復的全面照護，注重醫療品質與人文服務並行，並在醫療艦隊大平台的串聯上扮演關鍵角色。