退休成大醫生盧豐華（左三）暖心到偏鄉巡迴醫療，服務1450位北門居民。（張毓翎攝）

盧豐華的世澤居家醫療診所團隊9日起啟動巡迴醫療服務，巡診時間為每周四上午9點至11點時段。（張毓翎攝）

台南市北門區錦湖里、雙春里迄今無任何一家醫療院所，20多年來被歸於衛福部醫療資源不足地區，去年8月甫自成大醫院家庭醫學部退休的醫生盧豐華，在市區開了一家居家醫療診所，為實現照顧偏鄉就醫不便長者的願望，近日在健保署力邀下，前進距離診所1小時車程的這2個偏鄉無醫里做巡迴醫療，服務當地約1450 位居民。

北門區錦湖里、雙春里因為醫療資源不足，居民生病時即使到最近的診所，也要跑到位於同區距離約6.5公里外的永隆里與北門里；若有重大疾病，則需到相距更遠約15或20公里的佳里區或柳營區才有大型醫院，就醫十分不便。

盧豐華去年8月從成大醫院退休時，他規畫的退休生活就是要照顧不方便就醫的高龄長者，故在健保署南區業務組長林純美的力邀下，同意到北門錦湖里、雙春里執行巡迴醫療服務，自去年11月開始準備，並確定巡迴服務據點。

盧豐華具有33年家庭醫學及老年醫學的資歷，其診所護理師也具有多年高齡照護經驗。進駐2里進行巡迴醫療後，不僅能提供全人全家健康照顧，還有專業級的老年醫學周全性服務。

盧豐華的世澤居家醫療診所團隊9日起啟動巡迴醫療服務，巡診時間為每周四上午9點至11點時段，輪巡於錦湖里的舊渡仔頭吳保宮、新渡仔頭新吳保宮、北馬太興宮以及大白米吳福宮等4個聚落，以及於11點10分至12點10分時段，固定於雙春里永安宮提供看診服務。

北門區長張政郎表示，本次醫療服務特別感謝錦湖里長陳國庸、雙春里長李連興等人協助促成，讓居民免除看診的舟車勞頓，享受醫學中心教授級主治醫生的優質門診服務。