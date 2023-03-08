大學選的系所攸關未來出路，台大教授葉丙成表示，近日聽到一名高中生對台大某系所很有興趣，但最終沒有把這個系當目標，原因在於該系所的錄取分數太低，但事實上台大有55%的學生在錄取後自認選錯系，更有14.98％的大一新生因此休學，他感慨地說，「沒有想過這樣選系，對自己之後的人生可能會造成的影響。」

葉丙成近日於個人臉書指出，3日和朋友吃飯，對方分享一個學生的個案，一名高中生花時間了解台大某科系後，覺得該系所教授的內容很有趣，和畢業後想做的工作也相符，但最後卻沒有把這個系所當作目標。

該名學生向老師說，系所雖然很適合自己，但錄取分數太低，讓老師當場傻眼，因為有興趣的系所錄取分數低應該是件好事，質疑「難道唸一個錄取分數沒那麼高的系所，拿到的標籤不夠酷，在這個『戰場』上似乎就是loser了。」

葉丙成表示，這樣的選校選科系思維，和台大前校長管中閔說過的調查數據是吻合的，有55%的大學生自認選錯科系；14.98%的台大大一新鮮人休學；更有9.26%的台大學生退學。這樣的現象他雖然不意外，但見到高中生看重錄取分數高低，更甚於興趣，還是覺得很感傷。

葉丙成說，選了錄取分數高的科系，放榜會很有面子，但自己不是真的有興趣，入學後會念得很痛苦，最終走上休學或退學，「都沒有想過這樣選系，對自己之後的人生可能會造成的影響，這樣真的有比較好嗎？」