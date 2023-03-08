台中地檢署繼查獲國泰洋酒公司涉協助金錢豹旗下等47家酒店隱匿22億多元營業額，逃漏稅7億多元後，再追出酒商鵬馳公司陳姓負責人也以相同手法協助酒店逃漏，複訊後，認為他涉違反商業會計法及稅捐稽徵法等罪嫌重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲押昨天獲准，另有會計4人則分別以500萬至10萬元不等交保。

國泰洋酒將酒品銷售給金錢豹及海派旗下、金麗都及儷晶皇宮等中市知名大型酒店，涉嫌提供虛設公司的空白發票及刷卡機給酒店使用。一般商店消費營業稅是5％，但酒店屬特種飲食業的營業稅15％至25％，酒客付帳改拿國泰洋酒虛設公司發票，酒店只要繳5％營業稅，得以隱匿營業額並逃漏稅10到20％。

檢調清查，國泰洋酒自2016年間起透過代開發票，協助金錢豹旗下等47家酒店，隱匿高額營業額22億7521萬餘元，經會同財政部中區國稅局查核認定以特種飲食業的營業稅25％計算，逃漏營業稅5億6880萬餘元、營利事業所得稅為2億1022萬餘元，總計逃漏稅額高達7億7903萬餘元。

中檢偵辦國泰洋酒案日前第一波起訴國泰陳姓負責人及酒店業者等共25人，再追出中部酒商鵬馳公司也以相同模式協助酒店逃漏稅，中檢特殊經濟犯罪防制專組檢察官周佩瑩及重案支援中心主任黃裕峯指揮司法警察機關6日兵分多路搜索鵬馳及相關酒店，並傳訊鵬馳的陳姓負責人、會計等5人。

檢方訊後認為陳涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌重大，並有湮滅、偽造、變造證據、勾串其他共犯及證人之虞，昨天向法院聲押獲准，其他4人則諭知500萬元至10萬元不等及請回。

檢方表示，目前仍清查過濾涉案的酒店、隱匿營業額及逃漏稅金額，檢調將全面過濾清查酒商及酒店，秉持有據必查、違法必辦之精神，徹查不法逃漏稅捐，打擊不法地下經濟。