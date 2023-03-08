以無敵雲海著稱的北大武山，吸引不少山友上山欣賞美景，但去年二月至今已累積多起山難意外，其中有4人意外喪命，檜谷山莊莊主分析，幾乎都是首次攀爬且以單攻為主，因此，他也分享平時訓練攻略，盼量力而為、不要輕言單登。

莊主表示，攀登北大武山如何避免危險？簡單來說就是有多少體能爬多少山，他強調，沒有人規畫回到登山口是晚上9點、10點，甚至是12點的！讓家人擔心也讓自己置於險境，因此行程規畫原則上以下午5點前回到登山口為原則，當然越早越好，就算真的不小心出事，救難人員要找你也比較方便。

倘若行走的時間跟計畫行程表有落差，就該考慮勇敢撤退，確保自己不會摸黑下山，不要拿自己生命安全做代價。

至於單登的迷思，他試問，倘若要參加三鐵比賽，你會練跑步、練游泳、練騎單車，那麼請問你要單登北大武山，你為它做了什麼訓練？

莊主分享平時如何準備？先分析北大武山全程上下加起來超過2000公尺落差，訓練強度不能差太多，必須先找一座沒有斷崖（高難度、低險度）的山做練習，在南部尾寮山蠻適合的；能夠一日2趟代表是體能高手，1.5趟代表北大武山單登（體能）沒問題，走一趟就很累的那一種，代表體能未到位，千萬不要來單登，一點意義都沒有！因為還沒出發就知道你很危險。

柴山背水，上山負重練心肺，下山「空身」減少膝蓋受力，也是一個不錯的練習方式，但是高度長度強度不夠，自己拿計算機算一下要走幾趟。

莊主透露，之前自己受傷復出，因地緣關係選擇大崗山，共約有1800公尺的落差做練習，復出第一次還為重裝吃苦，如此能夠不練習嗎？

他強調，爬山不只有體能，但沒有體能萬萬不行，沒有體能可以走到舊登，可以走到舊筏灣，可以走到日湯真，就是不要輕言單登；舊登以上，處處是斷崖，危機四伏，請正視它的存在，因為從哪裡跌倒就從哪裡爬起來，適用緩坡，這裡太多地方不適用。