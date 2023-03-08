現代人生活忙碌，總需要甜點、零食來療癒，據調查，零添加飲食已經成為近年來的飲食風潮，即便在食用這些用來「紓壓」的零食時，消費者還是期待能有更健康的選擇。卡廸那自2018年即推台灣首支無任何添加物的全天然洋芋片系列，以100％新鮮馬鈴薯切片，成分簡單明瞭，深受消費者喜愛，近期再宣布榮獲國際A.A.無添加最高等級認證，並升級為「享自然」系列，取其享受自然之意，更貼近無添加訴求。即起至4月30日還推抽獎，登錄發票有機會抽到萬元輕奢華露營體驗。

若想要確保食品是真正天然無添加，最好的方式就是選擇經過第三方評鑑通過的產品。「A.A. Clean Label無添加食品驗證」是由「歐盟無添加發展促進會」（Anti-Additive Clean Label Organization）所頒發的潔淨標籤驗證，對於添加物有嚴格把關，且驗證共分四等級，一星、二星、三星及100％無添加驗證，卡廸那「享自然」系列取得最高等級「100％無添加」，意指台灣法規容許的17＋1大類共794項添加物皆不添加，是如今食品無添加驗證級別中的最高等級。

卡廸那自從推出全天然洋芋片後，還陸續上架芋頭片、地瓜片等全天然產品，顛覆了吃零食連帶要吃下落落長的成分表印象。為歡慶卡廸那全天然系列全面升級為享自然，即日起至4月30日舉辦「卡廸那 享受自然露營趣」月月抽活動，只要在活動期間購買卡廸那全系列產品（包含寶咔咔），加入卡廸那LINE官方帳號，登錄購買發票並審核確認符合活動參與資格，即有機會讓享自然的卡廸那送你去價值萬元的輕奢露營，每月抽1名，共2名。