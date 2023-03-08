The @Lakers officially retire Pau Gasol's jersey next to Kobe's 💜💛 pic.twitter.com/vf0ovazq76 — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 8, 2023

湖人今（8）日替隊史最偉大中鋒之一的保羅蓋索（Pau Gasol）舉辦球衣退休儀式，也是歷史上第13件紫金球衣高掛在球場，看著自己的16號戰袍在老戰友布萊恩（Kobe Bryant）球衣旁邊，保羅蓋索忍不住激動落淚。

2018年布萊恩曾說過，等到保羅蓋索退休後，他的球衣會高掛在我的球衣旁邊，「沒有保羅蓋索，我贏不了那2座冠軍，我真的很期待那一天，那時他會站在球場中間，面對多年來支持著他的球迷發表演說，那會是一個很棒的夜晚。」保羅蓋索也如布萊恩所盼望，湖人球團在中場時間將黑色布幕掀起，上萬名球迷一同見證16號球衣懸掛在24號球衣旁。

賽前談到球衣退休，保羅蓋索表示這是生命中最重要的時刻，能讓自己的球衣與傳奇人物一同高掛，是從未想過的事情。而等到自己看見的球衣被揭示並高掛在布萊恩球衣旁時，保羅蓋索也當場激動落淚，「我很多人一樣都非常想念他，我希望他能和吉安娜（Gianna Bryant）一同在現場，今天沒有他們在場，這很讓人難受。」

湖人特別選在主場對陣灰熊時舉行16號球衣退休儀式，是因為保羅蓋索的職業生涯是在曼菲斯開始的，保羅蓋索雖然曾3度帶隊闖進季後賽，但灰熊卻只拿下0勝12敗的尷尬成績，2008年湖人亟欲打造冠軍陣容，將保羅蓋索交易入隊，並與布萊恩攜手拿下2座總冠軍，完美詮釋了招牌二當家的角色。