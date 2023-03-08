53歲金曲歌王荒山亮日前遭爆涉入性侵疑雲，女方本想以100萬元和解，但荒山亮只匯款1萬後就無下文，因此雙方對話紀錄遭到曝光，女方也向警方報案；荒山亮今(8)日下午2時許抵達林口警分局，僅低調表示「稍後會再做說明」，隨即進入警分局。

荒山亮在今(8)日下午2時許在友人以及律師的陪同下，出現在林口警分局，面對大批媒體詢問，荒山亮僅低調回應稱「謝謝，先讓我進去完成程序，稍後會再做說明」，隨後進入警分局說明案情。