高雄物產館「蓮潭小農市集」112年系列活動開跑了，今年舉辦了各類型態的DIY主題活動，本週末（3月11-12日）兩天上午10時至下午6時在左營高雄物產館廣場，農產展售、DIY、碰碰樂園等，歡迎大家闔家來走走逛逛。

蓮潭小農市集現場邀請來自高雄及鄰近縣市的優質農產品，當地當令新鮮蔬果等農產(高雄市農業局提供)

蓮潭小農市集今年度以「動手DIY」為主題，只要消費滿50元即可兌換一張點券，憑券即可免費體驗活動!本週活動包含：覓味廚房系列的【日式梅漬蕃茄教室】，讓大小朋友輕鬆學習餐廳級的梅漬蕃茄自製秘訣，加上梅漬瓶身的DIY包裝，料理作品裡子面子十足。還有原民主題的【喜愛玉洗愛玉DIY】，主辦單位為大家準備二公升的提桶，讓參與者自己做一大桶愛玉凍提回家，體驗自己手洗的樂趣。另外，本週也安排【手搖多多綠】、【水果氣泡調飲】兩款飲料的DIY系列，讓夏天在家就可以有一個衛生清涼的飲品。

喜愛玉洗愛玉DIY，自己做一大桶愛玉凍提回家，體驗自己手洗愛玉的樂趣。(高雄市農業局提供)

由高雄市政府農業局辦理的蓮潭小農市集現場邀請來自高雄及鄰近縣市的優質農產品，當地當令新鮮蔬果等農產，方便民眾闔家購物，現場推出「購物集點」活動，除參與DIY活動外，收集點券還可參加碰碰樂園，讓小寶貝們盡情跳躍大聲歡笑；此外還推出加碼【購物換好康】，各式在地好物琳瑯滿目陸續推出，生活用品、蜂蜜、高雄首選禮盒等好禮，都能挑選入袋。

「蓮潭小農市集」今年度預計每個月第二週的週末，都將與市民朋友相見歡，也將陸續安排更精采的活動，結合農業文化與親子互動，提高民眾對於本市農特產品的認識與支持，也透過親子合作的方式，凝聚家庭情感，結合周邊蓮池潭風景區及兒童公園等景點，歡迎民眾攜家帶眷安排半日遊或一日遊，必然會有滿滿收穫。