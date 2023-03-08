台北市教育局主任秘書諶亦聰。（資料照／蔡佩珈攝）

台北市立動物園新任園長，確定由年僅39歲的台北市教育局主任秘書諶亦聰接任。她8日指出，期盼透過多角化經營解決動物園長年虧損問題，將門票調漲、行政法人化等議題納入討論，也欲串聯木柵、貓空等商圈帶動更多觀光人潮，並讓動物園與各級學校有更深入互動。

動物園園長劉世芬於今年1月16日退休後，教育局便開始評估合適人選，目前確定由諶亦聰接任。教育局長湯志民8日表示，諶亦聰在教育局經歷豐富，亦展現十足創意力，本身對於動物永續相當感興趣，研判她接任園長能為動物園加分，並帶來更多教育資源。而諶亦聰也有教育局「志玲姐姐」之稱。

諶亦聰說，她出身教育界，上任後會先聽取園內同仁意見，並朝著增加動物園營收的方向，討論門票調漲、行政法人化等議題，試著開拓財源。目前與台北捷運公司合作「生態主題園區」已有進展，相信完成後能讓動物園經營更多角化。

她指出，動物園與各級學校互動多止於戶外教學，希望未來雙方有更深入交流，譬如學生能來動物園職業試探及進行專題探究，亦或鼓勵中輟生當動物志工，透過與動物交流讓孩子敞開心房等。也希望串連木柵及貓空商圈等景點，為動物園及當地帶來更多觀光人潮。