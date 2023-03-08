高雄市長陳其邁率團參訪日本，也是首次與高市議長康裕成組團出訪，市府團隊、高市議員、高科技及材料企業代表約30人訪日。一行人8日拜訪高雄友好城市熊本市，陳其邁盼未來可以進一步促進2市在產業、文化、教育等領域實質合作。

陳其邁率團拜會熊本市府，他感謝熊本市長大西一史在解封後立即於1月訪問高雄、2月派遣代表團參與高雄燈會，展現對高雄友好及合作的期待，因此，此次高雄也聯合市議會及在地企業界人士共組訪團回訪，以最高規格層級回應熊本市，也希望密切往來，全面促進雙方各領域實質交流。

陳其邁指出，高雄市與熊本市擁有深厚友情，很高興能看見熊本經歷震災後逐漸恢復美麗，也非常榮幸高雄能在重建工作中盡一份心力。另外，儘管疫情期間實體互動受限，雙方仍透過視訊、共辦展覽等方式保持密切互動，1月高市府運發局也與熊本市簽署馬拉松合作MOU，再次開啟熱絡的體育交流。

陳其邁也特別準備高雄在地名產野生烏魚子及鳳荔雙心酥禮盒，讓大西一史在日本也能品嘗到「雄讚」美味，並致贈高雄獨有的客家特色禮品「虎頭柑茶墨月禮盒」，象徵雙方珍貴的友情。