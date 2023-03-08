陸軍官校明年擴大百年校慶，國防部近來研議恢復踢正步，並調整正步分列式，但日前媒體曝光的訓練影片，卻被質疑新式正步的動作，很像大陸解放軍或北韓人民軍，又引起外界質疑聲浪。但國防部長邱國正則公開表示「我不會放棄」。但言猶在耳，消息人士指出，國防部上午已下令，取消今年三軍院校學生踢正步練習，但陸軍官校在今年校慶時仍會保留一個學生連隊進行示範，明年百年校慶時將會呈現在國人面前。

面對踢正步引起爭議，國防部長邱國正7日在立院公開表示，「不要講肉搏戰，站衛兵時若有敵人侵犯，是不是要用槍或刺槍？所以不要被搞偏了，不要把踢正步說成要恢復什麼。」

邱國正強調，他當部長可沒有功夫去創新的東西，但原本舊的、有必要維持的，因為訓練是練力、練技、練膽、練心的要語，「我不會放棄」。

國防部面對外界質疑，也嚴正回應表示，正步為「國軍基本教練」項目之一，是「為戰力奠基」，網傳正步走法模仿解放軍或北韓閱兵並非事實。

國防部表示，正步為「國軍基本教練」項目之一，目的在訓練官兵熟習軍事動作，養成軍紀嚴肅、精神鞏固、意志堅定之軍隊。檢閱部隊正步訓練，除可提升官兵榮譽及向心力，亦可培養團結合作、行動一致之精神，為戰力奠基。

國防部強調，國軍配合T-91步槍、戰鬥個裝等新式裝備配發，刻正以實戰化訓練為著眼，針對正步訓練的持槍方式、著裝及程序等實施研討，以修訂相關準則，網傳「正步走法模仿解放軍」並非事實。