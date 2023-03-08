台灣友邦海地近年深陷政治和經濟危機，卻無人帶頭伸援。華府學者今天建議，台灣應號召邦交國共組「海地之友聯盟」並派兵進駐，在美國及他國協助下幫海地度過難關。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深副總裁朗德（Daniel F. Runde）今天投書「國會山莊報」（The Hill），呼籲台灣展現領導力，協助美國及台灣盟邦解決他國無法解決的問題。

朗德在文章中表示，位於加勒比海的海地是台灣14個邦交國之一，台灣有能力也理應擔負起協助海地的重責大任，號召西半球其他邦交國參與，規模雖小，但具有象徵意義。接著再向美國、加拿大等國尋求協助。

朗德還指出，台灣應成立「海地之友聯盟」（Friends of Haiti Coalition），至少派1000名軍人和100名警察領導，並提供部分資助以利較小、較貧窮的邦交國也能參與，像是巴拉圭、瓜地馬拉、宏都拉斯、貝里斯、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯和聖露西亞等。

朗德認為，台灣號召西半球邦交國與海地一起開會，將會是個好的開始，也能同時邀請加拿大、法國、美國、巴西和阿根廷與會。

他表示，在這樣的安排下，台灣可以請求加拿大、巴西和阿根廷等國提供程度不等的支持。理想情況下，其他合作夥伴也會允諾與台灣一樣，提供約1000人的部隊以及100名警察。

「海地之友聯盟」至少將運作2年、最多5年，這是聯合國維持和平行動的平均值，目標是恢復海地治安並為選舉鋪路，而這個目標在當前情況下可謂天方夜譚。

朗德在文中也提出台灣應挺身而出的3大論點。

第一，台灣長久以來都是海地的夥伴，台灣為海地的基礎發展計畫提供資金與技術支援，很大程度地換取了海地對台灣主權超過半世紀的支持。過去20年裡，當台灣在其他地區的盟國紛紛轉而和中國建交，海地仍堅定不移。

第二，維安措施符合台灣的戰略利益，「海地之友聯盟」將訓練台灣軍方與海地警方、空軍與陸軍具備協同作戰能力。台灣可能有機會在海地一些最不安全的地區進行城市作戰，但在中國入侵隱憂下，未來「四方安全對話」（Quad）成員國的美國、日本、澳洲和印度，可能需要在城鎮戰方面與台灣合作，而海地的經驗可能有利於台灣生存。

最後，組建「海地之友聯盟」將成為台灣分擔全球負擔的重大表現，證明台灣能夠解決棘手的國際問題，將為台灣的續存創造更多外交空間與正當性。