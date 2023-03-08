黃嘉千對著空氣說生日快樂，逼哭一旁的李千娜。（果陀劇場提供）

排練場一片淚海，不止黃嘉千，卜學亮、郭蘅祈都哭了。（果陀劇場提供）

李千娜光念著台詞就催淚。（果陀劇場提供）

果陀劇場35周年劇作《淡水小鎮》3月底首演，目前已進入緊鑼密鼓的排練期，女主角李千娜和飾演李千娜母親的黃嘉千，日前在排練劇中一場關鍵的「隔空」母女對手戲時，兩人極具張力的演出和催淚的台詞，不僅兩人都淚崩，情緒甚至感染了現場的工作人員，導致排練場哭成一片淚海。李千娜坦言這場戲壓力很大，一直擔心情緒太滿會Hold不住影響了演出，而黃嘉千的角色在這場戲反而被要求「不能哭」，讓她直呼實在太折磨又殘忍！

黃嘉千在這場戲中要跟「不存在」的李千娜小時候對戲，「明明千娜就站在我旁邊，我卻不能看她，我光是對著空氣要說出『生日快樂』幾個字時就不行了，整個大哭要重來一遍。」黃嘉千還「怪罪」現場排練時的音樂，「放那麼催淚的音樂，結果整場就我一個人要表現得開開心心不能有其他情緒，連導演也說真的好殘忍！」李千娜回憶排練這場戲時，也經歷兩次都一度說不出話，「我一邊要能夠感動觀眾，但同時還要把台詞說得清楚跟傳達我的表演，真的真的很難！」

兩人這次在《淡水小鎮》中飾演母女，黃嘉千稱讚李千娜十分聰明，學習很快，「可能她自己也是母親的身分，所以很能夠體會詮釋女兒的心情。」李千娜也說跟黃嘉千演對手戲很自在也很舒服，兩人在排練現場還會互相「緊盯」對方，「我會幫嘉千姐聽她的台語發音，她會幫我糾正我的口條和咬字等等，所以每一次排練都會有新的收穫。」

身為這次《淡水小鎮》的「催淚擔當」，李千娜直呼壓力很大，「但演出《淡水小鎮》完全不需要培養哭戲的情緒，因為光是念台詞就已經夠催淚了！」兩人也口徑一致，提醒觀眾屆時記得準備好衛生紙，「因為前面所有看似平淡的日常情節，其實都是為了鋪陳最後的情緒張力，你會不知道為什麼就突然哭了出來！」

《淡水小鎮》是果陀劇場35週年的經典暖心大作，這次特別以近全新演員陣容，由知名音樂人同時也是果陀劇場創始團員郭蘅祈及影視歌三棲女神李千娜、創作才子蔡旻佑領銜主演，黃嘉千、卜學亮、屈中恆、唐從聖、姚坤君、劉亮佐、郭子乾、呂曼茵……等劇場重量級演員聯合出演，2023年3月起將全台巡迴台北、高雄、桃園、台南、台中！