2023年世界棒球經典賽A組預賽，今晚在台中洲際棒球場開打，美國職棒名人堂球星、洋基隊退役傳奇守護神李維拉，今天上午到大甲鎮瀾宮參拜，引起球迷騷動。（圖／民眾提供）

2023年世界棒球經典賽A組預賽，今晚在台中洲際棒球場開打，美國職棒名人堂球星、洋基隊退役傳奇守護神李維拉，今天上午到大甲鎮瀾宮參拜，引起球迷騷動。（圖／民眾提供）

2023年世界棒球經典賽A組預賽，今晚在台中洲際棒球場開打，美國職棒名人堂球星、洋基隊退役傳奇守護神李維拉，今天上午到大甲鎮瀾宮參拜，引起球迷騷動。（圖／民眾提供）

2023年世界棒球經典賽A組預賽，今晚在台中洲際棒球場開打，美國職棒名人堂球星、洋基隊退役傳奇守護神李維拉，今天上午到大甲鎮瀾宮參拜，引起球迷騷動。（圖／民眾提供）

李維拉受邀經典賽開幕 快閃大甲鎮瀾宮球迷蜂擁合照

2023年世界棒球經典賽A組預賽，今晚在台中洲際棒球場開打。中華隊8日晚上將在台中洲際球場首戰對上巴拿馬。美國職棒名人堂球星、洋基隊退役傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）受邀經典賽擔任開球嘉賓，這是他首次訪台；李維拉上午10時30分現身大甲鎮瀾宮，引起信眾與現場球蜂擁合照，約停留半小時就離開。

美國職棒名人堂球星李維拉，是王建民在洋基時期的老隊友，受邀參加2023世界棒球經典賽開幕，因他是首度訪台，今天上午與王建民相見歡後，今天上午10時25分現身在大甲鎮瀾宮，參拜台灣民眾信仰的大甲媽祖，熟悉的身影一出現，立即引起現場球迷騷動。

大甲鎮瀾宮由副董事長鄭銘坤，親自接待李維拉與引導解說，很多媽祖信眾爭著想跟李維拉握手、拍照，他親切與民眾合影。

李維拉還跟桃園市龜山區幸福國小的棒球隊員開心合照。鎮瀾宮廟埕上的民眾紛紛拿起手機拍照；李維拉也展現親和力，向民眾揮手致意，與現場球迷合照互動，停留時間約半小時後離去。