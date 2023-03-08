民進黨前扁辦主任陳淞山今天接受主持人王淺秋專訪表示，民進黨主席賴清德在所謂兩岸政治光譜上，應該會比較善意，比較往中間方向靠攏，只是賴還是維持台灣前途決議文基本基調沒有改變，不會去搞那些政治圖騰，例如台灣共和國、制憲、改國號、改國歌。基本上這個論調跟蔡英文沒什麼不同。

陳淞山受訪指出，賴清德的「務實台灣工作者」，台獨的定義基本上還是維持在「台灣前途決議文」，台灣已經獨立了，國號叫中華民國，基本上這點跟蔡英文是沒有改變的，只是思考兩岸問上，會比較不同，蔡英文會比較在國際政治下的兩岸發展，賴可能會主張，台灣走向什麼發展？台灣人自己當家作主的決定或是企圖，會比較大，就是人民的聲音跟力量會影響各政黨未來兩岸路線；從美麗島日前所做民調來看，要走向更中間路線，才不會成為在這個議題上有很大了弱點跟照門。

對於蔡英文這趟出訪過境美國，陳淞山說，蔡英文應該更重視自己的歷史定位，卸任之前倒數第一、第二的畢業旅行，美國是台灣最重要好朋友，這一趟蔡英文是為了自己。

是否為賴清德鋪陳？所謂疑賴論等蔡賴兩岸路線可能不同，他認為，基本上對民進黨來說，不是問題，也沒有所謂四個堅持要入黨綱的情況，這只是個自己提出想法，蔡英文去美國，完全是為了台灣安全著想，除了完成個人歷史定位之餘，也是為了讓美國對台灣更加保護，但是又不是希望所謂麥卡錫今年訪台造成兩岸更多動盪，這部分他認為是降溫的成分，比當年李登輝專程去美國康乃爾大學以國家元首身份邀請，蔡是過境，不會有那麼大衝突，又減輕麥卡錫來台更激烈的氛圍，造成更大傷害。

他表示，蔡英文的歷史地位是國際跟兩岸政治，「我保證她不會搞獨立跟法理台獨」，蔡英文在兩岸跟國際政治上是最溫和、保守、穩定的，這問題不會出差，民進黨全代會所有討論，只要有兩岸衝突的，蔡全部一把抓，不是交付研究就是自己拍板處理，「連跟她吵的機會都沒有」，包括現在陸委會、外交部、國安會等，都是蔡英文主張如何就如何，非常堅持，她力求台灣穩定跟安全，力求台灣在走出國際，能跟國際接軌，讓台灣可以得到更多保護，雖然他自己對蔡英文有很多不滿，但是這部分「我還是肯定」。