黑幫假冒刑警偵辦刑案，押人談判債務，卻讓警方意外破獲詐騙機房。圖為詐騙機房電腦等證物。（翻攝畫面）

警方將嫌犯移送法辦。（翻攝畫面）

一箭雙鵰！ 警破詐騙機房 竟是竹聯「仁堂」假刑警助攻

竹聯幫「明仁會」6日晚間在大直頂級的萬豪酒店大肆舉辦春酒宴會，引發議論。這也是繼同幫的旭仁會之後，又在萬豪舉辦春酒的黑道組織。而轄區中山分局在日前接獲情資時，就先循線破獲「仁堂」為主嫌的假刑警擄人案，也意外破獲詐騙機房。

中山分局建國派出所日前接獲報案，表示其友人遭數名男子控制行動並拘禁於民生東路3段某大樓內，警方獲報後旋即趕赴現場，現場人贓俱獲並意外破獲詐騙集團機房。

據了解，21歲張嫌受託前往催討債務，並以分潤方式夥同另5名分別有竹聯幫仁堂、熊堂幫派背景的嫌疑人埋伏，待陳姓被害人外出買餐時，時佯裝刑警先控制其行動，並以「我知道你們搞詐騙」要偵辦詐欺機房為由，要求提供債務人相關訊息，並把陳帶回其屋子裡談判。

員警接獲被害人親友報案，趕赴現場成功營救陳男等3名被害人後，卻驚見現場架設大量電腦及智慧型手機，螢幕均為博弈網站及通訊軟體畫面，調查後發現該處係詐騙集團機房，陳男等3人為詐騙集團成員，另查扣電腦19組、智慧型手機169支等詐騙工具。

全案依組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇及傷害罪嫌將張嫌等6人移送偵辦，並扣押玩具手槍、手銬、小刀及電擊棒等犯案工具，另依詐欺罪嫌函送陳男等3人並持續追查詐騙集團上游。

中山分局重申，對於暴力及詐騙犯罪絕不寬貸，將持續針對各類不法幫派組織及犯罪集團，實施威力掃蕩行動，讓不法犯罪無所遁形，淨化社會治安。