備受關注的美國《晶片法》正式啟動，首輪補貼將砸下390億美元，但卻設下多項規定引發爭議，英國金融時報的評論指出，《晶片法》是拜登政府迄今利用政策影響企業最激進的動作之一，但該法案在保護美國關鍵技術供應鏈之外，更是與政治博弈緊密綁定。該文直指美國的半導體政策越來越偏離初衷，後續發展堪憂。

《晶片法》補貼將優先考慮未來5年內承諾不進行庫藏股的公司申請；此外，尋求1.5億美元以上補貼的企業，必須保證爲勞工提供負擔得起的育兒服務，政府更有權分享超額利潤。該篇評論表示，當技術創新和社會政策綁在一起，該法案的長遠價值是否能達到起初的預期，令人感到懷疑。

該文提到，拜登政府利用晶片法案的執行，放大了勞工權利等問題，美國前總統川普的當選，在一定程度上得益於工人階層的支持，所以拜登政府現在努力向他們伸出橄欖枝，宣傳政府爲提高勞動生產率而做出的努力，也是討好選民最直接的舉措。

令人擔憂的是，《晶片法》試圖振興美國半導體制造業，卻又加入了繁重的規定，將政治化目的帶入工業政策，本末倒置。該文提到，《晶片法》是拜登政府迄今利用政策影響企業最激進的動作之一，其與本土的政治博弈緊密綁定，「美國的半導體復興政策越來越偏離初衷，後續發展堪憂。」

另根據路透社報導，科技業界人士表示，晶片補助附加的條款令人意想不到，降低了吸引力，尤其對於台積電等外國企業來說非常不合理。