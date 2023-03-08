今（8）日是婦女節，總統蔡英文也在臉書發文，強調政府不斷努力，期盼創造一個友善環境，讓女性更自由地，追求理想中的自己。對此，網友們嗆聲，能每天吃到蛋，就是自己想要的生活，「請問政府能滿足嗎？」淡江大學助理教授何景榮也留言質疑，面對行政院前發言人陳宗彥被爆出的性醜聞，民進黨要不要評論一下？

蔡英文表示，她期盼台灣每一個階段的女性朋友，不論是想要就業、創業，亦或是進入婚姻、養育孩子，都能追求自己想要的生活，也能為自己的選擇感到驕傲，她也相信，能留給下一代這樣的台灣。

蔡英文的貼文貼出後，引起網友們的踴躍留言，儘管有人留下「佳節快樂」、「總統加油」等正面意見，但大部分網友的意見為負面的，包括「前線的官兵都能沒肉吃，台灣女性當然要自立自強了」、「房價物價漲那麼高，還有誰想生小孩」、「能每天吃到蛋，付的起水費電費就是我想要的生活，請問政府能滿足嗎」、「你讓我比較容易買到平價的雞蛋，我會比較快樂」。

何景榮則留言嗆問，陳宗彥被爆出接受性招待的行為，算不算是「物化女性？」而面對這件事，在婦女節的這天民進黨性別平等事務部、立委范雲，要不要也對陳宗彥這起案件，進行譴責和評論？