柯震東首次執導電影《黑的教育》，劇情以黑暗青春犯罪風格引人入勝，並一舉入圍第59屆金馬獎4項大獎，演員蔡凡熙、張寗日前接受鄭偉柏主持的MOMOTV綜合台節目《TALK一杯》專訪，分享驚悚劇情幕後的拍攝現場花絮，張寗也加碼分享現實中遇到的人性黑暗面，因此更加確定走演員這條路。

蔡凡熙（左起）、張寗接受鄭偉柏（右）專訪。（MOMOTV 75台提供）

張寗在片中演出酒醉女子，對酒精過敏的她，甚至要詮釋出醉到會被撿屍程度，張寗表示看了劇本後，覺得需要酒精的輔助才有辦法達到效果，「就是你要控制一個量，你還可以聽得到對手、導演跟你講話，但你真的要呈現就是很醉很醉的樣子。」於是張寗就把酒藏在蔡凡熙旁邊，只要醉意一退，就再補一個瓶蓋，她更笑說戲殺青時，酒量就練出來了。

《黑》片講述青春時期的熱血與茫然，提到自己的青春時代，張寗在大學時期唸戲劇系，不確定演舞台劇能否養活自己，決定休學去做各種工作，其中一份工作竟跟詐騙有關，「像是我有去過經紀公司當模特兒的助理，我去了那邊大概2年才發現，那是一種詐騙人家想要紅，想要當模特兒、當演員的那種公司。」她常常需要到網路上徵求有夢想的年輕女生拍攝宣傳照，藉此讓公司從中賺錢。後來學校老師找她回去演舞台劇，發現自己其實是熱愛演戲的，才又回歸表演事業。

蔡凡熙提到跟媽媽感情很好，有次在狀態不好的期間，每天喝酒到茫，媽媽上台北找他時就發現了，但她也沒有責罵蔡凡熙，而是語重心長地說：「你現在遇到任何事情都不是事情，你要好好地放下，我也不問你發生什麼事，但你就是好好努力，反正我都會這樣陪著你。」雖然平常蔡凡熙與媽媽的相處模式更像朋友，甚至還會互罵三字經，但那次媽媽很溫柔地說了這段話。

該集將今晚10點在《TALK一杯》YT頻道上架，電視版於今晚10點30分在MOMOTV 75頻道播出。

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