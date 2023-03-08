在歐洲國家當中，目前只有英國和瑞典禁止了華為和中興通訊的5G網路設備。

德國內政部發言人在周二證實該消息，指出德國政府正在對電信供應商進行全面性的檢查；但發言人也指出，這不是針對特定製造商的檢查。

德國政府正在重新評估與中國的貿易關係，並小心翼翼地避免單獨地表達出華為。

內政部的文件指出，如果特定的供應商是直接或間接地由另一國家政府所控制，該供應商可能被禁止提供關鍵零件。

財政部長Christian Lindner對德國媒體表示：「我們不能只依賴個別的供應商」。

內政部發言人說，根據政府的評估，德國將可以要求電信營運商在既有網路設備上移除部分組件。另根據現行的法律，政府不會對這些移除的裝置進行補償。

中國駐德的使館發出聲明，反對德國以泛國家安全概念，濫用國家力量和干預市場。

華為和中興都表示，不對猜測進行評論，公司都擁有良好的安全紀錄。

在被問到禁令的可能衝擊之時，德國電信和沃達豐德國表示，他們完全遵守目前的法規，並且也不會回應任何政治猜測。

德國政府在二月時沒有能回答議會相關的質詢，議會當時詢問：電信商在5G網路中使用了多少華為的裝置。而政府的審查，部分地是在回應議會的詢問。