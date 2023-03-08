70歲黃先生前年某晚睡到一半無法呼吸，送醫急診被告知心臟衰竭，已到了須心臟移植的地步，一度緊急插管並使用強心升壓劑治療，奇美醫學中心心臟功能強化治療團隊介入照護後，穩定病情，出院後銜接心臟衰竭急性後期整合照護，透過跨領域團隊照護及後續門診追蹤，落實居家生理監控及居家心肺復健，黃先生未再住院，他形容「黑白人生回到彩色」。

黃先生多年前一次與小孩去露營，無故呼吸痛苦才就醫檢查始知原來心臟有問題，期間吃藥控制但也沒特別異狀。2年前一個晚上突然睡不著，無法呼吸，趕快急診這才發現因擴張性心肌病變合併收縮性心臟衰竭，還因急性肺積水，2個月住院3次，直到接受該團隊照護，搭配飲食管理、運動及復健6個月，身體終於回復到往常。

他感動也感慨說，心臟衰竭後無法開車，當初須倚賴兒子、媳婦從高雄驅車來台南復健，後來他在家也開始自主復健，從走路須人攙扶，一走就喘，從6分鐘只能走213公尺，到可以走將近500公尺，「感謝醫師救了我一命，重要的是，天助自助，醫師能救你，也要靠自己願意復健。」

根據衛生福利部2021年統計，心臟疾病是國人第二號殺手，隨著年齡老化，心臟衰竭發生率逐年增加，以中老年人居多，平均每24分鐘就有1人死於心臟疾病，若無適當治療，易導致疾病預後差，3個月內再住院率高達30％，5年死亡率50％，等於半數心臟衰竭病人壽命不到5年。

奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師廖家德說，心臟衰竭主要症狀有呼吸喘、呼吸困難、疲倦、尿量減少、體重增加、下肢水腫等，根據奇美醫學中心心臟血管內科統計，2017年12月成立心臟功能強化治療團隊後，迄今共收治427位心臟衰竭人，大幅縮短心臟衰竭病人住院天數及3個月內再住院率逐年下降，3個月內再住院率由2017年33.3％到2022年降至9％，平均住院天數也從10.6天降至6.2天。

心臟血管內科主任施志遠表示，過去心臟衰竭治療是醫師與病人一對一照護模式，後續照護追蹤相對缺乏，難以提供連續性照護，奇美醫學中心2017年12月成立「心臟功能強化治療團隊」。

廖家德說，該團隊橫跨9個科室，由醫師、個案管理師、專科護理師、藥師、物理治療師、營養師及社工師等組成，針對心臟衰竭病人給予全方位且個別化照護及持續追蹤；2019年進一步結合緩和醫療團隊，提早偵測病人因疾病所產生的身心問題，經詳細評估和適當處置，改善心臟衰竭病人生活品質。