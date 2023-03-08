迎戰2024總統大選與立委選舉，國民黨主席朱立倫下午在中常會宣布，今天起他將與重要黨務幹部拜會、徵詢各執政縣市長、立院黨團成員、常委與黨內先進、意見領袖，彙集大家意見團結在一起，2024選舉該怎麼做，「今天就是出發點」。

朱立倫更提到，國民黨必須要團結黨內，更要團結一切可以團結的力量，光靠國民黨贏不了2024，要團結所有非綠能團結的力量共同努力面對未來挑戰，才能迎向勝選。

朱立倫表示，2024國民黨一定要重返執政，面對2024選戰，不躁進也絕對不能拖延，所以提名相關作業與努力，時程就從今天開始；黨中央一定秉持公平、公正立場，不可以也不會有任何偏私，不要相信任何謠言，更不可以散布謠言。

朱立倫說，身為黨主席，他從頭到尾堅持無私無我，沒有個人考量，只有求國民黨好；做為總教練，一定要提出最好的選手、候選人，讓2024總統與立委都能勝選，「這是我們的決心與態度」。

談到南投立委補選敗選，朱立倫重申，做不好、做不足，一定深刻反省、努力改進；但這場選戰中所有責任有黨主席來負，「必須我來負，這是我做為黨主席，應該要負的責任，所有責難到我為止」，不要再把矛頭指向任何一位黨內同志。

朱立倫說，選戰過程中，立委候選人林明溱、南投縣長許淑華等南投地方人士都非常辛苦、努力；新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安與嘉義市長黃敏惠等縣市長，大家也都不辭辛勞都到南投全力輔選。

此外，朱立倫表示，包含立法院國民黨團、國民黨籍縣市議員與中常委等很多同志，在這場選戰也都全力以赴；輸了會反省檢討，組發會今天就會提出整個檢討報告。