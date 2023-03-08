高市府今（8）日舉行旱災應變會議，對於降雨持續偏低，水利局今年再與中央合作增鑿50口抗旱水井，每日將再增13.2萬噸水源，盼加速在4月20日前陸續供水，使旱季期間供水更有韌性。

高雄市副市長林欽榮在會中表示，因應未來可能的持續乾旱，請農水署加強灌溉管理，自來水公司留意安排管末及高地地區加水車、布設加水站供民眾取水，不可因減壓供水而影響民生用水。

高雄去年到現在的雨量是30年來的新低，林欽榮說，市府早在去年11月就與水利署商討如何因應高屏溪水量可能持續降低，多元開發水資源方案。因此擇定在大泉淨水場附近鑿11口深井，加上伏流水及前年開鑿62口抗旱水井等，每日有70至80萬噸的備援水源，配合調蓄澄清湖、阿公店、鳳山水庫與加強灌溉管理等節水措施，自來水供水穩定調控性。

由於降雨持續偏低，水利局再與中央合作在高屏溪沿岸增鑿50口抗旱水井，每日再增13.2萬噸水源，將加速在4月20日前陸續供水，使旱季期間供水更有韌性。