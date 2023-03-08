桃園市新住民人口多，市長張善政選在3月8日國際婦女節，赴中壢鳴心越南小吃店與新住民女性同歡學習包越南生春捲，他說，桃園市約有6.5萬名新住民，其中女性約占90％，除感謝新住民女性們為家庭及社會付出外，各項新政策希望新住民在桃園安心生活、發揮專長，讓桃園成為新住民朋友一輩子的家。

張善政與來自大陸、越南與泰國等地的新住民一起製作越南生春捲，他說，桃園市的新住民人口中，越南新住民人數為第二多，許多人都很喜歡越南美食，很高興能學習製作越南美食，並傾聽新住民朋友對桃園市新住民政策的建言。他也說，市府目前提供許多新住民服務，包括新住民聯合服務中心、新住民家庭服務中心、21處新住民社區關懷據點、新住民培力中心等，今年還將陸續增設「多元服務櫃台」、「新住民輔導員」機制、《桃園新住民專刊》等，落實各項新住民友善政策。

張善政向新住民討教學包越南生春捲。（呂筱蟬攝）

桃園市新住民聯合服務中心執行長陳信守說，今年4月起於市府新設多元服務櫃台，安排印尼、越南籍通譯人員駐點，提供至市府辦理各項業務的新住民朋友更友善便利的服務，而6月也將新增新住民輔導員機制與輔導系統，除辦理「新住民生活適應輔導班」協助新住民朋友盡早適應在地生活，另培訓通譯人員擔任輔導員，於課程前、中、後持續關懷學員生活。《桃園新住民專刊》預計於今年11月發行創刊號，將以多國語言呈現，提供新住民朋友表達意見與推廣文化的專屬管道。