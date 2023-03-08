台中公益路昨（7）晚發生一名10歲男童在住家門口玩球時，球意外滾到路中，男童隨即衝出路面欲撿球，當場擦撞一輛路過機車，男童遭撞後趴倒在地，送醫後無大礙，女騎士當下也趕緊回頭查看傷勢，事發畫面曝光，全案依道路交通事故處理程序，轉交通大隊釐清肇事原因。

警方指出，昨晚（7）21時，台中市警一分局接獲報案，西區公益路170號前有交通事故，員警到場了解後，是一名10歲陳姓男童因球彈往道路中央要撿球，直接奔跑至路上未注意來車，當場與43歲江姓女子所騎之機車發生碰撞，男童受傷送醫尚無大礙，江女未受傷、酒測值為0，全案依道路交通事故處理程序，轉交通大隊釐清肇事原因。

警方呼籲用路人行駛時應注意前方狀況，保持安全距離、減速慢行，遵守交通規則，家長對幼童應多留意照顧，勿在馬路旁或馬路上玩耍，若玩球時不小心讓球跑過街，也應尋求大人幫忙，不要貿然追球；另外，駕駛車輛時應全程注意車前狀況，避免發生危險。