佇立在花蓮縣瑞穗鄉秀姑巒溪遊客中心前的「大頭目」，見證秀姑巒溪泛舟活動的興盛，不僅是許多花蓮人的回憶，也是當地具代表性的地標，不過因逐年老舊，加上先前地震受損，將隨中心館舍拆除重建，令人惋惜。東管處表示，大頭目圖騰柱雖是部落共同記憶，卻與當地文化無關聯性，未來拆掉後不會重建，不過新建築將結合在地文化意象，展現全新風貌。

秀姑巒溪遊客中心位在瑞穗鄉瑞穗大橋旁，是秀姑巒溪泛舟活動的起點，由於中心館舍迄今使用已逾30年，建物老舊，且去年918強震影響，不時有磚瓦掉落，管轄單位東管處考量安全疑慮，封閉不開放遊客進入至今，並在一旁露營區設置臨時服務台，提供遊客諮詢服務。

經東管處與地方部落、居民及相關單位多次討論，決定拆除秀姑巒溪遊客中心舊有建物，且原址重建，屆時前方的大頭目圖騰處也將一併拆掉。

東管處坦言，大頭目其實是座水塔，提供儲水功能，不過年久失修老舊，加上因位於地震帶上，近年強震讓它頻頻出現漏水狀況，且查找資料、詢問部落發現，圖騰柱與地方文化無關聯性，也非部落主要代表意象， 經溝通協調後決議一起拆除。

東管處表示，目前正辦理拆除工程作業，將以最快速度啟動，盼能在8月完成，興建作業則預計年底取得建造、發包，盼能趕在明年初動工，同年底完工。新建物屆時會融入當地原住民特有的色彩，並邀請部落藝師結合中心意象，設計富含原民風格的公共藝術，不過不會再重建大頭目圖騰柱。

東管處說，拆除作業啟動後，將一併設置遊客中心中繼站，完成後，露營區的臨時服務台則會退場，由中繼站繼續提供旅遊諮詢服務。