明星夫妻檔趙小僑、劉亮佐結婚7年，歷經辛苦的求子過程，去年7月終於生下女兒「典典」，劉亮佐之後更加注意自身的健康，昨（7日）發文表示某天睡覺時，老婆發現他的呼吸有時候會停止，檢測後才知道罹患中重度的睡眠呼吸中止症。

劉亮佐過去在臉書PO接受睡眠檢查的照片，由於身上貼了各種管線，被非常多的朋友關心；對此，劉亮佐7日在臉書發文回應：「其實只是因為某一天小僑突然發現我睡覺的時候除了打呼之外有時候呼吸還會停止，開始擔心我健康是不是有什麼問題，於是我做了睡眠的檢測，發現了我有中重度的睡眠呼吸中止症。」

劉亮佐還提到身邊不少朋友都有睡眠障礙，像是睡起來仍覺得很累、睡覺時常被壓迫感或無法呼吸的感覺打斷、打呼嚴重影響其他人的睡眠等，但睡眠呼吸中止症不易被發現，劉亮佐身為台灣睡眠醫學學會的公益大使，認為這應該要被廣泛的宣傳，讓可能有睡眠問題的人及早得到治療或意識到可能的危險。

今（8日）劉亮佐再發文，表示接獲很多朋友驚恐的關心，特別向大家報平安，「我很好很健康除了需要減肥之外，多年前發現睡眠呼吸中止症之後也都戴著呼吸器睡覺，總之，我非常好請大家不用擔心，也謝謝今天一早朋友們的問候。」