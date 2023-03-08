國民黨主席朱立倫今天宣示啟動2024總統大選與立委選舉徵詢工作，外界仍關注提名時程。國民黨政策會執行長曾銘宗今表示，時間不是問題，能夠透過公開透明機制，徵選出最強候選人，贏得2024總統大選才重要。

日前公開表示支持朱立倫所稱的最強母雞代表國民黨參選總統，還表示「現在最強的母雞是侯友宜」，今天受訪再被問到支持的「最強候選人」是誰時，曾銘宗重申，大家都知道，民調最高看看是誰，「除非你不看新聞與民調」。

曾銘宗表示，有關心國家大事，當然知道現在誰民調最高，「這個問題你清楚、我清楚、大家都清楚，就不需要我做報告」。

外界擔心新北市長侯友宜再不表態，支持度將消風。曾銘宗說，這是假設性說法，相反的侯聲勢也可能愈來愈水漲船高。

曾銘宗指出，國民黨是有制度的政黨，一定會有一個公開透明機制，徵選出最強候選人，而過程中希望透過協商整合，希望非綠人士一起來支持國民黨的候選人。