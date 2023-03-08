日本官方8日資料，元月經常帳逆差高達1.98兆日圓，約144.3億美元，超過市場普遍預估值8,184億日圓的兩倍。日本元月以及去年12月的經常帳，已連續兩個月都比前一年還要差，表示日本的貿易實力正慢慢衰弱中。

不過，經常帳內的初次所得項目，也就是投資外國證券的收益，卻較2022年同期大增3500億日圓，約2.29億美元。這也透露出，日本賺取外匯的方法，已經從以前靠販售商品或服務，轉變成現在用錢來投資生財。

此報告中，日本元月貿易赤字高達3.18兆日圓，是1996年開始編撰此數據以來最大。日圓兌一美元匯價，8日一度貶至137.49，是去年12月中旬以來最差。美元走強除了日本經濟數據不佳外，聯準會重申不排除大力升息，將美國目前6.4%通膨大幅壓低至2%也是主因之一。

元月份，日本最大貿易夥伴中國大陸需求不佳，影響到日本出口。另外，加上日圓疲弱，使得日本燃料進口費用大增，都是造成這次經常帳表現失準的原因。近年來，不少日企已大量將生產工作移出日本，故日本也漸漸失去全球出口大國的光環。