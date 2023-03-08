亞系外資出具報告指出，2021年新冠肺炎影響歐洲，帶動電子貨架標籤ESL需求大增，雖然ESL會是一個長期趨勢，但市場高估其需求，認為元太的投資價值已過高。

該外資提出四個理由：1.供應鏈收入不對等，元太下游廠商2022年營收年增37％，與2020年相當，但元太ESL收入在2022年年增128％，2020年則年增56％，且經濟前景不確定，供應鏈下游庫存增加；2.近期新訂單與完成銷售額（訂單出貨比）的比率下降，代表未來幾個季度ESL收入可能逐季下滑；3、市場看法對ESL未來的需求有預期過大現象，相較市場預期100億套，但預估應該只有43億套；4.元太計畫增加ESL產能，但景氣低迷可能壓低獲利能力。

此外，2021年占元太6成營收的電子閱讀器和電子紙筆記本成長已經趨緩，加上通貨膨脹及高庫存影響，亞系外資預估需求會有所下降，2022年電子閱讀器銷售額年增3％，低於管理層2022年初兩位數成長的預期，2023年的銷售額將持平，給予「減碼」評等。