台東漁民捕獲罕見「波口鱟頭鱝」，由佛心魚販標下野放。（影片/ 鯊魚黑幫提供）

台東縣成功鎮漁民捕獲1尾「長得像恐龍的鯊魚」，經水試所人員鑑定，是已列入IUCN紅色名錄中的極危物種「波口鱟頭鱝 」，這尾罕見大魚在新港漁港拍賣市場由魚販陳文榮標購，陳文榮說，並不是每條鯊魚都要殺來吃，難得這條大魚還活著，將予以野放。

新港漁港「漁隆1號」在成功外海活捉1尾重36公斤、長約1米的大魚，今天在漁市場拍賣，由魚販陳文榮以近3000元標購，陳文榮說，過去標到的鯊魚多數都已死亡， 發現這尾大魚還「活跳跳」很開心，先將牠安置在池裡，等牠穩定後，再予以野放，讓牠重回大海的懷抱。

被形容為「長得像恐龍的鯊魚」，經水試所東部中心鑑定，中文名稱為「波口鱟頭鱝」，俗名為「飯匙鯊」，雖然名字中有「鯊」，卻是魟魚的近親，IUCN在2019年已列入紅色名錄中極危的物種。在台灣的沿近海偶可捕獲，但是並不多見。

據悉，波口鱟頭鱝主要吃螃蟹、貝類，頭部前圓而寬闊，魚體背面為藍黑色、有白色圓斑，長像十分獨特，個性溫馴，是大型水族館中餵食秀的動物明星。