隨著疫情趨緩，日本政府即將解除口罩令，但屆時仍會看到很多日本人戴口罩出門，主要是因為「花粉症」。日本每3人或4人當中就有1人罹花粉症，同病相憐者會分享改善症狀法。

日本民間氣象公司Weathernews發訊息指出，今年的花粉飛散量會很多，這讓日本花粉症患者聽得頭皮發麻。該氣象公司1日說，關東地區幾天內隨著強風、氣溫上升，花粉大量飛散，累計飛散數將是去年同期的5倍。此外，有日本電視台報導，岡山縣、廣島縣等12都府縣今年花粉飛散量是這10年來最多的。

這家氣象公司是設置氣球機器人的花粉觀測器觀測花粉飛散量。今年2月1日起的累計花粉飛散數飆升，預估到3月下旬將達顛峰，本季花粉總數將是去年的1.2至1.5倍。

電視台8日報導，未來幾天除了花粉之外，還會有從中國大陸吹來的沙塵暴、細懸浮微粒（PM2.5），對花粉症患者來說，可說是三重打擊。

曾從台灣帶來蜂蜜花粉贈送給日本友人，結果對方看到禮品上寫著大大的「花粉」兩字，感覺很驚訝。日本在春季時，空氣中飄著大量的杉樹、檜樹花粉，很多人受到肉眼看不見的花粉「侵襲」，罹患花粉症，醫學用語是季節性過敏性鼻炎。

花粉症者最痛苦的就是眼睛出現異樣，包括眼睛癢、眼睛充血、流淚。鼻子出現異樣就是常打噴嚏、頻頻流鼻水、鼻塞。此外，身體會感到疲憊，體溫有點高，人會感到煩躁，喉嚨、臉部等不舒服，集中力下降。多年前日媒報導，就連動物園的猴子或寵物狗也罹患花粉症，猴子不斷地揉眼睛。

日前記者在東京搭乘計程車時，聽到司機發出吸入鼻水的聲音就問：「是花粉症嗎？我也是。」司機苦笑說：「是啊，去年12月就拿藥吃了，但還是有症狀。」記者感到很訝異說：「12月？是超前部署嗎？」曾聽說日本發生汽車駕駛人因為罹患嚴重花粉症大打噴嚏，瞬間手抓的方向盤亂轉導致撞死人的事故。所以司機可能要先做好準備。

原本不苟言笑的計程車司機聽到乘客也是花粉症，就開始分享減緩痛苦的「秘方」，說是有人建議他吃含可可（cacao）成分逾90%的巧克力、喝含果寡糖的甜菜茶。

最近電視廣告就常看到花粉症藥物、洗眼睛藥品等商品的介紹。記者初到日本時，還沒罹患花粉症，看到日本友人拿出洗眼睛器洗眼，驚訝到睜大眼睛。這名友人說：「癢到想把眼球挖出來洗。」隨身攜帶一大瓶洗眼睛藥水和器具。

每到春季，很多人打招呼時說的第一句話是：「今天吃藥了沒？」這是指服用對抗花粉症的藥。記得好幾年前，安倍晉三擔任總理大臣（首相），在國會答詢時，國會議員說：「總理，您要想想對策啊，國民當中很多人罹患花粉症，這造成很大的經濟損失。」安倍苦笑著答說：「我今天早上也是吃了藥才來的。」議場揚起笑聲。

每到春季，可看到很多日本人戴口罩、防花粉飛入眼睛的特殊眼鏡，一副全副武裝的模樣。2011年311大地震福島核災後，有歐美媒體播放日本人戴口罩的模樣，報導說：「日本人真傻，還以為戴口罩就能防輻射。」這讓日本的花粉症患者感覺很無奈。

對花粉症患者來說，最喜歡聽到「對花粉症有效」這幾個字。記者曾聽一名因工作旅居東京的台僑建議吃漢方製劑「小青龍湯」，在東京診所看醫師，醫師的處方也是小青龍湯，有一陣子服用了很多小青龍湯，感覺自己都快變「大青龍」了，但痛苦仍未減，最難過的是無法入眠。日本友人還買了一本有關花粉症的書籍贈送，以為有助於減緩痛苦。

網路上有許多有關花粉症的資訊，有人說喝茶對花粉症有效，因為茶裡面有兒茶素（catechin）等多酚（ polyphenol ）的抗氧化作用及抗過敏效果。不僅是茶，葡萄酒、可可裡面也富含多酚，據悉可可多酚具有預防過敏發症、惡化的效果。也有人說吃優格可改善花粉症，因為優格含有乳酸菌等，具有提升腸道免疫平衡的效果。

儘管有內科醫師說，飲食習慣的改善或吃特定的食物只能減緩花粉症，無法根治花粉症，但這些飲食可改善花粉症的訊息還是會讓花粉症者帶來救贖的希望。

全球三大食品展之一、亞洲最大食品盛會–2023年東京食品展7至10日在東京舉辦，經濟部國際貿易局與外貿協會徵集136家廠商共組台灣館，面積是第二大參展國。在展場上，可聽到台灣業者推銷說，「喝了這可變聰明」、「吃了這身體會變勇壯」，但就罹花粉症的記者來看，如果介紹「喝了這茶或吃了這食品可改善花粉症」，或許比較吸引人。

日本人口約１億2463萬，如果每3人或4人當中有一人是花粉症患者，市場商機大。

日本之所以杉樹花粉多，主要是第二次世界大戰後，因戰亂成為焦土的日本為了復興，在政府的指導下，大量種植生長速度快的杉樹，這些杉樹被用來當成生活必需品木製用品的材料，也具有森林涵養水分的功能，在大雨來時可防止土石災害。但是沖繩縣二戰後有一段時間受美國統治，沒被日本政府下令大植杉樹。

除了服用藥物、吃一些特定食物、動鼻腔手術等改善花粉症的方法外，有人建議不妨來一場「避粉之旅」。因為沖繩幾乎無花粉，是適合進行避粉之旅的好去處。其實，沖繩也有種植杉樹或檜樹，但僅占沖繩森林面積的約0.3%。此外，多年前，記者到北海道上士幌町採訪時，該町町長就很自豪地說：「我們上士幌沒有花粉，花粉症患者可來此避粉。」

上述建議記者服用小青龍湯的台灣友人有幾年從東京調回台北工作，很快樂地傳來訊息說：「回到台灣，花粉症就痊癒了。」記者對此半信半疑。2017年6月至2018年6月記者調回台北總社工作，等著體驗沒花粉症的春天到來，結果真如友人所言。心想觀光局招攬日本人訪台的宣傳當中或許可推薦到台灣進行「避粉之旅」。