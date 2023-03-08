快來對獎！7-11開運金喜福袋於今年1月1日開賣總量超過40萬組限量福袋，頭獎祭出價值396萬元的瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，更特別規劃福袋「加碼再抽」活動，額外再送出瑪莎拉蒂Levante GT跑旅及柏金包等，獎項總價值超過1000萬元！7-11在昨晚(7日)直播中公開抽獎，於律師見證下抽出幸運得主，讓OPEN POINT會員晉升百萬車主。

7-11表示，今年開運金喜福袋集結五大人氣動畫加兩大精品品牌推出高達30款，總量超過40萬組限量福袋，開賣首周即銷售超過9成；除福袋本身超值吸睛外，頭獎更祭出價值396萬元的瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，另還有光陽lonex S7R電動機車、Klook萬元旅遊金等大獎，更針對全系列福袋特別規劃「加碼再抽」活動，額外送出瑪莎拉蒂Levante GT跑旅(市價396萬)以及柏金包(市價86.6萬)，本次獎項總價值超過1000萬元。

7-11於昨天(7日)晚間的直播中，在律師見證下公開抽出開運新春福袋各獎項幸運得主，頭獎瑪莎拉蒂Levante GT跑旅獎落台東，序號為5JM99E23ASB8T，會員購買499元福袋即晉升百萬車主；另外特別規劃的加碼再抽活動，也抽出瑪莎拉蒂Levante GT跑旅以及柏金包幸運得主，加碼抽瑪莎拉蒂Levante GT跑旅獎落宜蘭，中獎序號為90C4566A77(主序號：PJNUD6AKYT5EY)；加碼抽柏金包中獎序號為4F5D2DB425(主序號：M94QJVJBUN8F2)，皆為購買1699元福袋加贈序號中獎；7-ELEVEN將於3月10日在活動網站公布中獎名單，中獎者請自行至活動網站下載並列印中獎回函、抽獎券正本及檢附相關資料，並於3月31日前(含)(以郵戳為憑)完成兌獎程序。