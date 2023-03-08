美國白宮日前證實美國總統拜登罹患皮膚癌中的基底細胞癌，皮膚科醫師表示，基底細胞癌常見於長期曝曬的皮膚，包括手臂及臉部等，年長者、農民、漁民、工人、外送員等5類人是高風險族群，若皮膚出現膚色或半透明小腫瘤、潰瘍或出血，要立即就醫檢查。
皮膚科醫師黃晨昊昨天在Instagram指出，基底細胞癌是最常見的皮膚癌症，美國總統拜登也躲不過，成因是紫外線對皮膚的長期損害，造成皮膚基底細胞DNA突變而致癌，常見於長期曝曬的皮膚，如臉部、手背、手臂等。
黃晨昊指出，基底細胞癌的高風險族群為年長者，以及戶外工作者，包括農夫、漁民、工人、外送員等會在陽光下長期曝曬的人，罹患基底細胞癌者，皮膚會出現膚色或半透明的小腫瘤，表面容易出現局部潰瘍與出血。
黃晨昊說，基底細胞癌在皮膚鏡下的特徵有樹枝狀血管增生、輪軸狀的結構、藍灰色的團塊、表面潰瘍。治療方式為皮膚外科手術，將癌化部位連同安全範圍切除乾淨，術後定期追蹤。而基底細胞癌的預防方法唯有防曬，減少紫外線對皮膚的損害。
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