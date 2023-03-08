據韓聯社援引韓國總統辦公室和美國白宮8日消息指出，韓國總統尹錫悅和美國總統拜登將於4月26日在華盛頓舉行會談，並就對朝威懾、美國《晶片法案（CHIPS）》等高端技術及經濟安全、文化人文交流、地區及國際問題等交換意見。

韓國一名政府高官告訴媒體，尹錫悅此行將在華盛頓逗留至少3天，26日將出席白宮國宴與拜登共進晚餐，雙邊會談同日舉行。這將是尹錫悅第3次與拜登舉行雙邊會談，也是韓國總統時隔12年對美進行國是訪問。

韓聯社該報導還指稱，由於今年是韓美結盟70周年，尹錫悅此次訪美被認為意義非凡。相關官員稱，韓美需要發表聯合聲明，回顧結盟70年歷程，審視當前的同盟關係發展，同時尋求升級兩國關係並體現更強有力同盟關係的方案。

韓美領導人很可能在會談上，重點商討增強延伸威懾應對朝鮮核導威脅的方案，兩國正密切關注朝鮮下月發起多種武力挑釁的可能性。此外，雙方在會上能否為美國實施《晶片與科學法案》和《通脹削減法案》將給韓企帶來不利影響的問題找到突破口，也是一大亮點。