苗栗縣政府配合中央「0到6歲國家一起養」政策，今年1月起準公共幼兒園園長、教師及教保員每人每月薪資調高1000元，苗栗縣共有736名幼教服務人員受惠。另外，公私立幼兒園教保員教保費，也從原本每人每月900元，提高為每人每月2000元，苗栗縣合計約有1100名幼教服務人員受惠。

苗栗縣府指出，為使教保服務人員無後顧之憂並長留久任，自今年1月起準公共幼兒園園長、教師及教保員每人每月薪資調高1000元；在園服務未滿3年者，每月固定薪資總額至少3萬元，滿3年未達6年者每月固定薪資，總額至少3萬3000元，滿6年以上者每月固定薪資總額至少3萬6000元，人員既有薪資高於前述規定者，也配合調薪，苗栗縣合計約有736人受益。

同時，為給予教保員鼓勵及支持，自今年1月起，公私立幼兒園教保員教保費原每人每月900元，提高為每人每月2000元，苗栗縣合計約有1100名幼教服務人員受惠；各準公共幼兒園因調薪增加的人事成本，以及公私立幼兒園教保員調升教保費，全部由政府全額補助，不增加家長經濟負擔。

苗栗縣長鍾東錦表示，為提升教保品質，提高教保服務人員待遇，讓教保服務人員無後顧之憂，用心營造更友善的教保環境，才能讓幼兒得到更完善的教育及更周延的照顧。