陳偉霆俊到飄仙氣。（中視提供）

陳偉霆騎馬戲自己上場。（中視提供）

由楊冪、陳偉霆主演的《斛珠夫人》正在中視熱播，男主角陳偉霆飾演楊冪的師父「方諸」，個性高冷內斂，他身為帝旭的貼身暗衛，為了守護之責，面對心愛的女人只能默默守護。陳偉霆為了融入情境，角色虐心到連自己都覺得不舒服，原本好動的他在片場也特別克制。演出免不了被網友討論，陳偉霆竟會用小號加入吐槽角色的黑粉群，直接了解黑粉的想法，心態泰然。

「方諸」的仙氣很重，陳偉霆盡力保持皮膚狀態，除了定期美容保養，也注重養生，每天都會健身運動。陳偉霆在劇中的打戲完成度很高且演出層次，他解析角色的階段性差異，年輕時期的方諸，騎馬揮刀是帶著憤怒、戾氣，成年後整體性格沉穩一點，用的招式不會花俏，但刀刀致命。他拍騎馬戲還會跟馬培養感情，用手撫摸馬臉輕聲說話，或溫柔的把馬臉轉向鏡頭，拍完甚至對著馬說「最乖的馬」，相當暖心。

在片場，陳偉霆對童星很照顧，一場戲他橫抱著小孩，對方要突襲刺傷他的胸口，拍攝前為了緩和童星的緊張，陳偉霆雙腳抖動並打趣對著童星說：「你坐了一個電動椅」。他還會直接示範怎麼演，要對方不用害怕傷到他，也會建議童星說台詞時可以再大聲一點，順利完成拍攝後更不吝讚美「演的真棒」。

因劇情虐心，有一場陳偉霆和楊冪訴說真心的情感戲，2人都被台詞打動哭到不能自己，連工作人員也哭成一片。陳偉霆透露家人都有收看《斛珠夫人》，尤其姊姊先前沒看過他演的戲，卻是因為覺得楊冪很漂亮，成了忠實觀眾。《斛珠夫人》週一至週五晚間8點在中視熱播。