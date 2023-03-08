「台灣新聞數位共榮基金」開放所有台灣新聞媒體申請，凡產製內容具原創性、符合公眾利益的新聞媒體，每周四都能在開放的辦公時間，向數位經濟暨產業發展協會報名、提案。該協會將成立獨立的指導委員會和諮詢委員會，廣納數位轉型、新聞內容和技術方面的專業人才加入，針對媒體提交的方案提供建議；待方案確認後，再由協會審定、核發經費。目前協會規畫每單位每年以申請一個計畫為原則，預計在2023年上半年完成第一輪徵件。

Google台灣總經理林雅芳表示，今年在政府、產業公協會的共同努力下，推出新聞數位共榮基金，和台灣的新聞產業一起度過數位轉型的關鍵時刻、共榮共存。我們將持續把創新的產品和服務帶來台灣，在台灣投資基礎建設和人才培育，運用各種技術與資源幫助台灣數位轉型。

為協助台灣的新聞媒體把握數位機會，2018年以來，Google透過Google新聞倡議計畫（Google News Initiative, GNI），針對報導工具、數位技術、營運策略，提供新聞業不同的培訓課程，已經幫助台灣超過60間媒體的2000名新聞工作者。透過過去兩年來和政府、新聞媒體、公協會的持續溝通與討論，Google了解台灣的新聞產業多元、數位經驗不同，需要客製化的解決方案，因此為台灣量身打造共榮基金，協助所有的新聞媒體成長，並且接受政府和產業的建議，委託中立單位管理共榮基金；而原有的新聞倡議計畫仍會持續進行。